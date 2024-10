Ufficiale: Jürgen Klopp nuovo manager strategico del pianeta Red Bull

ALTRE NOTIZIE – La fine dell’era al Liverpool aprirà un nuovo scenario per Jürgen Klopp. Che non sarà alla Roma, come molti speravano. È infatti ufficiale l’accordo tra l’ex allenatore dei Reds e la Red Bull per diventare il nuovo “Global Head of Soccer” a partire dal 1 gennaio 2025.

Un ruolo manageriale che vedrà coinvolto l’allenatore tedesco nella gestione della rete di squadre legate al colosso delle bevande energetiche. Red Bull infatti controlla Lipsia, Salisburgo e New York, ma ha anche formazioni in Brasile e Giappone.

Klopp lavorerà al fianco degli allenatori delle varie squadre per aiutarli a sviluppare una nuova filosofia di gioco comune, ma sarà impegnato anche nelle operazioni di scouting e selezione di talenti e nuove risorse per gli staff tecnici.

Insomma, un ruolo manageriale a tutto tondo, ma con grosse influenze e contaminazioni anche sul piano tecnico e gestionale.

“…this could not excite me more.” Jüergen Klopp The feeling is mutual💪 #GivesYouWiiings pic.twitter.com/YpaEohZX4o — Red Bull (@redbull) October 9, 2024

