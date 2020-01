UFFICIALE: Villar è un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista: “Non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità”. Fienga: “Era il profilo che cercavamo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Gonzalo Villar è un nuovo giocatore della Roma. Arriva in questi minuti l’annuncio ufficiale da part del club giallorosso con un comunicato apparso sul sito “asroma.com”. Questo il testo della nota con cifre e modalità di ingaggio:

“AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Gonzalo Villar. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dall’Elche Club de Fútbol, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

“Arrivo in un grande Club e non potrei essere più felice”, ha dichiarato Villar nella sua prima intervista in giallorosso. “Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità”.

Villar è cresciuto nelle giovanili dell’Elche, per poi passare al Valencia B, con cui è stato uno dei protagonisti della stagione 2017-18 nella Segunda Division spagnola. Nell’estate del 2018 è tornato all’Elche e nella stagione in corso ha collezionato 22 presenze, segnando un gol.

“Siamo molto contenti di essere riusciti a portare Villar a Trigoria”, le parole del CEO Guido Fienga. “Gonzalo rappresenta il profilo di centrocampista che cercavamo per il nostro progetto sportivo: è giovane, ha talento ed è mosso da grandi ambizioni”

Fonte: asroma.com