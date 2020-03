ULTIMA ORA: Friedkin nuovo proprietario della Roma, firme in corso a New York. A breve il comunicato ufficiale (LIVE!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Freidkin sta per diventare il nuovo proprietario della AS Roma. Stavolta ci siamo davvero: è in corso a New York l’incontro decisivo con James Pallotta dove si sta mettendo nero su bianco le firme sul preliminare.

A darne notizia in questi minuti è Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo. Si attende adesso il comunicato del club giallorosso che sancirà l’ufficialità dell’accordo e che è previsto per le prossime ore.

Quindi si procederà con la fase del closing, quella che porterà all’acquisizione definitiva della Roma a Dan Friedkin. Ma la firma del preliminare di fatto chiude l’affare: il club giallorosso passa al magnate texano, Pallotta saluta.

+++ “The deal is Dan” +++ #Friedkin sarà il nuovo proprietario della #ASRoma: a New York stanno firmando i contratti preliminari per il passaggio di proprietà del club giallorosso. Ora comunicato e poi via alle procedure previste per il closing definitivo con il Gruppo Friedkin pic.twitter.com/3KM20SNTBx — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 5, 2020

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…