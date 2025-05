Pellegrini verso l’operazione chirurgica per la lesione tendinea: le ultime

Lorenzo Pellegrini ha deciso di operarsi. Non c’è ancora ufficialità, ma stando a quanto riferisce in questi minuti Rete Sport, il giocatore sembra aver scelto la strada dell’intervento chirurgico dopo aver effettuato una serie di consulti medici.

Il capitano giallorosso ha riportato una lesione tendinea proprio come Dybala, il cui danno però sembra minore rispetto a quella dell’argentino. Ma siccome la terapia conservativa richierebbe di essere lunga e non risolutiva, Pellegrini sembra aver deciso di scegliere la strata dell’intervento chirurgico.

Lo stop del capitano sarà di circa due mesi, con il calciatore che sarebbe pronto a rientrare in campo per l’inizio del ritiro. La questione dell’intervento chirurgico potrebbe rimettere in discussione una sua cessione in estate.

Fonte: Rete Sport