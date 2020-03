ULTIMA ORA: ufficiale, Siviglia-Roma non si giocherà. Non è stata trovata una soluzione per permettere ai giallorossi di partire per la Spagna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La notizia era nell’aria, ora arriva l’ufficialità: il match di Europa League tra Siviglia e Roma, originariamente in programma per domani alle 18:55, non si giocherà.

Lo rende noto il club giallorosso tramite un tweet. Dopo lo stop ai voli dall’Italia, non è stato trovato un modo per permettere alla squadra capitolina di raggiungere la Spagna.

Questo il tweet dell’AS Roma che annuncia la cancellazione della partita e anticipa l’uscita a breve di un comunicato dell’Uefa.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020