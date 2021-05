ULTIME DA TRIGORIA: individuale per Smalling, Spinazzola, Veretout, Diawara e Calafiori

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A due giorni dal derby in programma sabato alle 20.45 e all’indomani della sconfitta per 3-1 subìta in casa dell’Inter, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria.

Oltre alla consueta divisione in gruppi tra chi ha giocato ieri sera e chi è rimasto a guardare, si segnala che Spinazzola, Veretout, Smalling, Calafiori e Diawara hanno lavorato individualmente.

Solo il difensore inglese e il centrocampista guineano hanno qualche timida speranza di recuperare per il derby.

Redazione Giallorossi.net