ULTIME DA TRIGORIA – Individuale programmato per Smalling e Pellegrini. Personalizzato per Pastore, Kluivert e Cristante

AS ROMA NEWS – La Roma ha ripreso ad allenarsi in vista della ripresa del campionato fissata per domenica 5 gennaio alle 20:45 contro il Torino.

La parte iniziale della seduta di oggi ha previsto una fase di attivazione più lunga del solito, poi il gruppo si è dedicato alla parte atletica e quindi alla fase tattica.

Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling hanno svolto lavoro individuale programmato. Allenamento personalizzato per Zappacosta, Pastore, Santon, Kluivert e Cristante.

Redazione Giallorossi.net