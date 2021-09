ULTIME DA TRIGORIA – Zaniolo, gli esami escludono lesioni. Lavoro personalizzato per tutta la squadra. Rientrati i nazionali tranne Vina

NOTIZIE ROMA CALCIO – Allenamento particolare per la squadra giallorossa che oggi ha ritrovato a Trigoria anche tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Manca all’appello soltanto Matias Vina, che stasera potrebbe giocare con la maglia dell’Uruguay. Per il resto dei calciatori, lavoro personalizzato per tutti.

Difficile dunque capire le condizioni dei vari acciaccati, da Pellegrini a Mancini, passando per Zaniolo e Smalling. Il numero 22 giallorosso si sottoporrà nelle prossime ore a degli esami strumentali alla coscia destra per capire l’entità del problema accusato in nazionale.

Tutti e tre gli azzurri restano in dubbio per la partita di domenica contro il Sassuolo.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce Sky Sport, gli esami svolti da Nicolò Zaniolo nel pomeriggio di oggi hanno escluso lesioni alla coscia. L’attaccante giallorosso quindi dovrebbe essere a disposizione di Mourinho per Roma-Sassuolo.

Redazione Giallorossi.net