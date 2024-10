ULTIME DA TRIGORIA – Le Fee in campo, una fasciatura prende il posto del tutore. Ancora out El Shaarawy e Dybala

AS ROMA NEWS – Altra giornata di allenamenti a ranghi ridotti per la Roma di mister Ivan Juric, che deve fare a meno dei tanti nazionali in giro per il mondo.

A rendere ancora più esiguo il numero dei calciatori a disposizione del tecnico ci sono gli infortuni di Dybala, El Shaarawy e Saelemaekers, tutti e tre assenti dalla seduta odierna della squadra.

Ok Mats Hummels, che punta a esordire alla ripresa del campionato, e Enzo Le Fee: oggi il francese è sceso in campo con una fasciatura che ha preso il posto del più ingombrante tutore mostrato i giorni scorsi, segno che i problemi al ginocchio sono ormai alle spalle.

Ad assistere alla seduta era presente anche il direttore sportivo francese Florent Ghisolfi. Viste le numerose assenze, in campo diversi calciatori della Primavera aggregati alla prima squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

