ULTIME DA TRIGORIA – Ndicka torna in gruppo e insidia Llorente per una maglia da titolare (VIDEO)

AS ROMA NEWS – A due giorni dalla gara di ritorno contro il Feyenoord, in programma giovedì sera alle 21, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria.

Sempre in gruppo Smalling, che però non partirà titolare, e Renato Sanches, a caccia di una nuova occasione da quando De Rossi è diventato allenatore della squadra giallorossa. Tornato a disposizione anche Evan Ndicka, rientrato da qualche giorno nella Capitale dopo il trionfo in Coppa d’Africa.

Il difensore ieri si era allenato a parte e oggi invece ha svolto la seduta insieme ai suoi compagni e dunque sarà convocato per la partita contro gli olandesi. Non ci sarà invece Dean Huijsen, non per un problema fisico ma perchè l’olandese non è inserito in lista Uefa.

Al fianco di Mancini dunque ballottaggio tra l’ivoriano e Diego Llorente, mentre a destra tornerà ad agire Karsdorp. A sinistra ballottaggio aperto tra Spinazzola e Angelino. In attacco tornano Dybala e Lukaku nel tridente che sarà completato da Stephan El Shaarawy.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

