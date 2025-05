ULTIME DA TRIGORIA – Out Dovbyk. Ranieri scherza: “Barcellona? Sì, Pozzo di Gotto…” (VIDEO)

La Roma è tornata in campo questa mattina a Trigoria per preparare l’ultima sfida della stagione, in programma domenica contro il Torino. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, Claudio Ranieri ha diretto l’allenamento con la solita grinta e qualche stoccata ironica.

Nella clip diffusa dal club sui social, il tecnico giallorosso si è fatto sentire a gran voce durante la partitella: “Gli arancio che fanno là?”, ha urlato dopo un gol segnato dalla squadra in maglia bianca, sottolineando la poca reattività degli avversari. Non è mancata nemmeno una battuta a inizio seduta: “Sì, Barcellona… Pozzo di Gotto. Sai dove sta? Messina”, ha scherzato Ranieri, tra i sorrisi dei presenti.

Da segnalare l’assenza di Dovbyk, che non ha preso parte alla seduta: il tecnico conta di recuperarlo in tempo per la partita di domenica sera contro i granata. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.