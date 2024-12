ULTIME DA TRIGORIA – Out Hummels e Cristante, Paredes torna in gruppo

AS ROMA NEWS – Dopo la brutta sconfitta di Como, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma mercoledì sera all’Olimpico, ore 21.

Come di consueto, il gruppo è stato diviso tra chi ha giocato ieri e chi non è sceso in campo. Tornato a disposizione Leandro Paredes, che ha svolto la seduta sul campo dopo l’attacco influenzale dei giorni scorsi. Non ha smaltito la febbre invece Mats Hummels, che non era in gruppo. Ancora out Cristante, alle prese con un problema alla caviglia.

