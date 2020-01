ULTIME DA TRIGORIA – Per Pastore e Perotti parziale rientro in gruppo. Recupera Mirante, terapie per Diawara

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Javier Pastore torna a lavorare in gruppo, seppur soltanto per una parte della seduta. Stesso discorso per Diego Perotti. Difficilmente entrambi saranno a disposizione di mister Fonseca per il derby di domenica, ma è comunque un segnale che li avvicina al recupero completo.

In gruppo, e dunque recuperato, il portiere Antonio Mirante. Il guineano Diawara, che ieri ha riportato la lesione del menisco esterno, ha invece cominciato le terapie conservative. Ancora individuale per Mkhitaryan e Zappacosta.

Per la sfida contro la Lazio dunque Fonseca avrà gli uomini contati: Under e Kluivert dovrebbero essere confermati in attacco, stavolta al fianco di Dzeko. A meno che il tecnico non decida di cambiare modulo o di riportare Florenzi più avanti.

Giallorossi.net – F. Turacciolo