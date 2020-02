ULTIME DA TRIGORIA – Pastore torna a fare individuale. Per Bergamo Cetin insidia Fazio

AS ROMA NEWS – Nuova giornata di allenamenti per la Roma che questa mattina a Trigoria ha ripreso la preparazione in vista della sfida Champions di sabato sera a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini.

Gli uomini di Fonseca hanno cominciato la seduta in sala video, dove sono rimasti per circa 45 minuti a studiare la squadra bergamasca prima di scendere in campo per esercizi atletici sulla rapidità per poi passare a una fase tattica.

Torna a svolgere lavoro individuale Javier Pastore, che continua a sentire dolore all’anca ed è ancora lontano dalla forma migliore. Allenamento specifico anche per Diawara, Zaniolo e Zappacosta che proseguono il loro percorso di riabilitazione.

Per la partita di sabato sera sembra scontato lo spostamento di Mancini a centrocampo, mentre il turco Cetin insidia Fazio per una maglia accanto a Smalling. Carles Perez parte favorito su Under, così come Perotti su Kluivert.

Giallorossi.net – F. Turacciolo