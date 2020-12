ULTIME DA TRIGORIA – Pastore torna in gruppo. Differenziato per Spinazzola e Mirante

AS ROMA NEWS – Riecco Javier Pastore. Il Flaco è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo dopo mesi di inattività per il problema all’anca che lo ha tormentato e costretto all’intervento chirurgico durante la scorsa estate.

Nella seduta iniziata alle 15, svolta tra palestra e campo, hanno continuato a lavorare in maniera individuale Mirante, Spinazzola e Zaniolo, tutti e tre out per il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria.

Per la gara contro i doriani, in programma domenica prossima, Fonseca dovrà sciogliere qualche dubbio di formazione. Primo tra tutti l’utilizzo di Pedro dal primo minuto, che potrebbe riportare Pellegrini a centrocampo e Villar in panchina.

Redazione Giallorossi.net