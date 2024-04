ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura completata, seduta tattica in vista del Milan. In gruppo Azmoun

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Allenamento di rifinitura completato dalla Roma, che oggi ha concluso la preparazione alla partita di domani sera contro il Milan.

Seduta aperta solo nei minuti iniziali alla stampa, dove la squadra ha svolto un lavoro di risveglio muscolare. Successivamente mister De Rossi e i suoi ragazzi hanno effettuato una seduta tattica in vista della gara contro i rossoneri.

E’ tornato ad allenarsi completamente con il gruppo l’attaccante iraniano Sardar Azmoun, mentre era assente Evan Ndicka, che spera di rientrare per la fine del mese.

Per domani sera formazione che sembra scontata: Spinazzola dovrebbe essere preferito ad Angelino, così come Smalling a Llorente. A centrocampo giocherà Bove, in attacco Dybala e Lukaku, con El Shaarawy che potrebbe essere confermato largo a destra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini