ULTIME DA TRIGORIA – Smalling in gruppo, possibile convocazione per Roma-Monza. Ancora out Sanches (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Tutto confermato: Chris Smalling era in gruppo nell’allenamento odierno svolto questa mattina a Trigoria, come anticipato da Angelo Mangiante di Sky Sport.

Il difensore sta dunque provando a vedere che risposte darà il suo corpo aumentando i carichi di lavoro. La speranza è che i problemi fisici, in particolare quello tendineo all’inserzione tra quadricipite femorale e piatto tibiale, siano ormai definitivamente alle spalle.

Domani il test decisivo nella rifinitura in vista della partita contro il Monza, se tutto andrà per il meglio non è da escludere una convocazione per la partita di domenica. Ok anche Llorente, tornato in gruppo già ieri. In campo anche tutti i nazionali, compreso Paredes, l’ultimo a rientrare a Trigoria.

Niente da fare invece per Renato Sanches, anche oggi assente. Per avere qualche dettaglio in più sulle condizioni degli acciaccati, appuntamento domani alle 14:30 quando Josè Mourinho interverrà in conferenza stampa a Trigoria.

Giallorossi.net – A. Fiorini