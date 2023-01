ULTIME DA TRIGORIA – Solbakken, Belotti e Karsdorp in gruppo. Per il Milan diversi rebus da sciogliere

AS ROMA NEWS – Dopo la vittoria di misura contro il Bologna, oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la prossima partita di campionato, che si giocherà tra tre giorni a San Siro contro il Milan.

Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri contro gli emiliani, ad eccezione di chi è subentrato dalla panchina. In gruppo Belotti, Solbakken e Karsdorp, che ieri non sono stati convocati da mister Mourinho.

Per la partita di domenica contro i rossoneri è probabile invece che i primi due vengano convocati. Per Karsdorp invece l’avventura in giallorosso sembra ormai segnata.

Mourinho riproporrà il 3-5-2 anche contro il Milan: da sciogliere però diversi rebus di formazione, a partire dalla fascia sinistra, con Zalewski favorito su El Shaarawy. A centrocampo il giovane Tahirovic è in ballottaggio con Matic per una maglia da titolare.

In attacco rischia il posto ancora Tammy Abraham, con Zaniolo e Dybala che potrebbero essere confermati come inedita coppia d’attacco.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini