ULTIME DA TRIGORIA – Solo palestra per Spinazzola. Individuale per Pastore e Kluivert

AS ROMA NEWS – A due giorni dalla sfida di campionato contro la Juventus gli uomini di Paulo Fonseca sono tornati ad allenarsi a Trigoria. I calciatori hanno svolto una prima parte in sala video per un focus dettagliato sulla squadra di Sarri.

Successivamente la squadra è scesa in campo per lavorare sulla tattica e soprattutto sulle palle inattive. Ancora lavoro individuale per Zappacosta, Kluivert, Mkhitaryan, Santon e Pastore, alle prese coi recuperi dai rispettivi infortuni. Neanche Antonucci, a causa del trauma distorsivo alla caviglia rimediato nei giorni scorsi, ha lavorato in gruppo.

Rientro a Trigoria, invece, per Spinazzola, che nella giornata di ieri era rimasto a riposo a causa dell’influenza che lo aveva colpito. Il terzino ha svolto soltanto lavoro in palestra.