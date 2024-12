ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo in vista del Milan, Cristante ancora out (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo la larga vittoria di ieri contro il Parma, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria, sferzata dal forte vento. In campo tutti i calciatori che non hanno giocato ieri, mentre per i titolari seduta di scarico.

L’unico indisponibile resta Bryan Cristante, infortunatosi alla caviglia a inizio dicembre durante la partita persa contro l’Atalanta: la distorsione sembrava di poco conto, ma il centrocampista non è ancora tornato in gruppo a distanza da 20 giorni dall’infortunio.

Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna pubblicato dalla Roma sui propri canali social.

Subito in campo, in vista del Milan 💪#ASRoma pic.twitter.com/2SaQ7FK2n2 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 23, 2024

