ULTIME DA TRIGORIA – Tutti i nazionali in gruppo, differenziato per Smalling e Karsdorp

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Penultimo allenamento per la Roma oggi a Trigoria in vista della gara di domenica sera, ore 20:45, contro il Benevento.

La squadra è scesa in campo questa mattina intorno alle 11, poi si è allenata su Campo testaccio con tutti i nazionali tornati a disposizione di mister Fonseca.

Chris Smalling, fermato da una leggera distorsione al ginocchio, si allenato a parte così come Rick Karsdorp, alle prese con un problema muscolare che sembra essere più grave del previsto. Out invece Amadou Diawara per la positività al Covid-19.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

INDISPONIBILI: Pastore (infortunio all’anca sinistra), Zaniolo (rottura legamento crociato ginocchio sinistro). Smalling (lieve distorsione ginocchio sinistro), Karsdorp (problema muscolare), Diawara (Covid-19)

Giallorossi.net – G. Pinoli