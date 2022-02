Una Roma ferita cerca il riscatto nelle coppe

AS ROMA NEWS – Quel gol annullato a Zaniolo nel finale di Roma-Genoa rischia di fare molto male ai giallorossi. Ora a Mou spetta il compito di ridare morale a una squadra uscita dal campo a pezzi.

La partita di Coppa Italia contro un’Inter ferita dal derby perso è il primo bivio da dentro o fuori di questa stagione. Difficile capire che reazione avrà la Roma dopo la mazzata di ieri. Di sicuro Mourinho manderà in campo la formazione migliore per tentare l’impresa, sperando nella voglia di riscatto di Zaniolo.

Saranno le sue giocate e quelle di Tammy Abraham le armi a disposizione di una Roma apparsa ancora molto lontana dall’essere una squadra matura, consapevole, forte. Anche ieri contro un Genoa battagliero ma molto modesto, Cristante e compagni hanno palesato i soliti limiti.

La squadra non riesce ad avere continuità di risultati e sfodera prestazioni altalenanti: colpa di giocatori non sempre all’altezza della situazione. Tanti i passaggi sbagliati, troppa approssimazione nelle scelte fatte negli ultimi metri. Se Zaniolo non inventa la giocata, o Abraham non tira fuori il gol dal nulla, la squadra fatica tantissimo a trovare la strada della rete.

L’arrivo di Sergio Oliveira ha portato più efficacia in zona gol, ma non basta. La Roma conferma di essere una squadra non da primi posti in classifica, a cui mancano ancora due o tre rinforzi di grande qualità che permettano di fare un salto di qualità.

Inter, Milan, Napoli e Atalanta sono squadre molto più collaudate e attrezzate dei giallorossi, e la Juventus ha ripreso vigore dal mercato di gennaio. Riuscire a fare meglio del sesto posto in campionato non sarà facile. Ecco perchè la strada più breve per dare prestigio all’ennesima stagione di transizione sono le Coppe.

Giallorossi.net – A. Fiorini