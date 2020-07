Under al Napoli, è quasi fatta: ballano “solo” 5 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cengiz Under al Napoli, affare in chiusura. Stando a quanto riferisce oggi La Repubblica (F. Ferrazza), la trattativa è quasi fatta. Ballano soltanto 5 milioni tra domanda e offerta, una cifra colmabile con l’accordo che può essere trovato a metà strada.

La Roma infatti chiede 30 milioni di euro per il suo attaccante, mentre il ds dei partenopei Giuntoli non vuole spingersi oltre i 25 milioni più bonus. L’accordo non è lontano.

C’è invece intesa totale tra il calciatore e il club campano: Under infatti si è già messo d’accordo con De Laurentiis sulla base di un contratto quadriennale a 3 milioni di euro a stagione.

Fonte: La Repubblica