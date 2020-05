Under e Kluivert, ecco il tesoro di casa Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non sarà facile fare il prossimo mercato. Non sarà facile per nessuno, ma in particolare per la Roma, puntualmente alle prese con il problema delle plusvalenze. Il mancato passaggio di proprietà ha complicato i pianti della società, racconta oggi il “Corriere dello Sport” (G. D’Ubaldo).

Pallotta andrà avanti garantendo la continuità aziendale, ma il club in questa fase ha problemi di liquidità. Petrachi tempo fa ha confidato a una persona di sua fiducia: “Spero di dover cedere solo i giocatori che mi indica l’allenatore“. Probabilmente non sarà così. Pallotta ha garantito che sarà fatto il possibile per tenere Zaniolo e Pellegrini, pilastri della Roma del futuro.

Per mantenere questo impegno, bisognerà trovare i soldi da altre parti. Under più Kluivert. Possono essere loro le due plusvalenze che serviranno a evitare altre cessioni. La Roma spera di poter incassare cinquanta milioni con i due giovani attaccanti.

Cengiz Under viene da una stagione di alti e bassi, ma ha estimatori in Germania (Bayern e Lipsia), in Italia (Milan) e in Inghilterra (Arsenal, Tottenham ed Everton). Discorso diverso per Kluivert, che quest’anno con Fonseca è cresciuto molto, ma sarà sicuramente un uomo mercato, anche in considerazione del fatto che il suo procuratore è Mino Raiola.

Fonte: Corriere dello Sport