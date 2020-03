Venti milioni e il sì di Vitek: tutti al lavoro. Voto a maggio?

ULTIME STADIO ROMA NEWS – Nonostante la quarantena, si procede. Come anticipato da Il Tempo, il lavoro tra la Roma ed il Comune per il nuovo stadio è virtualmente concluso e i privati pagheranno oltre 20 milioni di euro.

L’accordo, arrivato soprattutto grazie a Vitek, ha sbloccato la trattativa e passato la palla ai tecnici del Comune che, in queste ore, stanno preparando la stesura delle 5 delibere da votare.

Per il voto, la Raggi ha 20 “sì” certi e spera in altre risposte affermative da parte dell’opposizione. Difficile comunque ipotizzare il passaggio in aula prima di maggio.

(Gazzetta dello Sport, M. Cecchini)