Veretout, il Napoli insiste: 22 milioni per convincere la Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO – Nonostante le resistenze, il Napoli non molla Jordan Veretout ed è pronto al rilancio, racconta oggi la Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista francese da un paio di anni è al centro degli obiettivi del mercato napoletano, ma la Roma fu più determinata nell’acquistare il giocatore.

Il Napoli però ora vuole riprovarci, ed è pronto ad offrire 22 milioni ai giallorossi per assicurarsi il mediano francese. Un’operazione non di poco conto, che potrebbe convincere la nuova proprietà a trattare, sempre che Fonseca dia il suo ok, ma Giuntoli sembra deciso a insistere.

Fonte: Gazzetta dello Sport