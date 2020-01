Veretout riposa: Cristante con Diawara

NOTIZIE AS ROMA – La squalifica di Dzeko e gli infortuni di Zaniolo, Fazio (che non ha recuperato dall’affaticamento muscolare rimediato prima di Roma-Torino), Mkhitaryan e i lungodegenti Pastore e Zappacosta, non consentono a Fonseca di fare grande turnover per la partita di Coppa Italia di questa sera contro il Parma.

Il tecnico lusitano, però, riavrà a disposizione Kluivert e Santon che partiranno dalla panchina. Recupero importante quello del terzino, in vista anche della trasferta di campionato di Genova dove saranno assenti per squalifica Florenzi e Kolarov.

L’unica novità è sulla mediana, con Cristante che prende il posto dell’affaticato Veretout, mentre sulla trequarti torna titolare Under: non giocava dal 1′ dalla partita del 12 dicembre di Europa League con il Wolfsberger. Davanti Kalinic che oggi “festeggia” l’amaro anniversario di un anno senza gol: l’ultimo risale al 16 gennaio 2019 in Coppa del Re contro il Girona.

(Il Messaggero)