Verso Roma-Sampdoria: Mancini e Pau Lopez vicino al recupero

AS ROMA NEWS – Fonseca può sorridere in vista della gara contro la Sampdoria, in programma mercoledì 24 giugno alle ore 21:45 allo stadio Olimpico.

Come riporta Sky Sport, il tecnico portoghese conta di recuperare sia Pau Lopez, alle prese con una microfrattura al polso, che Gianluca Mancini, fermo per un problema al gomito.

Tra i due chi rischia di più è Pau Lopez, con Mirante che dà piene garanzie a Fonseca e quindi potrebbe anche partire titolare. Mancini invece dovrebbe tornare presto in gruppo ed essere schierato dal primo minuto contro i doriani.