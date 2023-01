Meno due a Spezia-Roma: Zaniolo verso l’esclusione. Mourinho sceglie di non parlare in conferenza stampa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Meno due a Spezia-Roma. La squadra ha proseguito oggi l’avvicinamento al match di campionato che si disputerà domenica prossima alle 18.

Da valutare le condizioni di Pellegrini, che non è al meglio ma è abituato a stringere i denti. Mourinho deve decidere se lasciarlo a riposo dopo avergli chiesto un sacrificio contro la Fiorentina, ma è probabile che alla fine il giocatore dia l’ok per scendere in campo anche al Picco.

Chi non ci sarà invece sarà molto probabilmente Nicolò Zaniolo: il nervosismo del giocatore e le voci di mercato spingeranno Mourinho a non convocare il 22 per la partita contro i liguri. Si va verso una conferma di Bove a centrocampo (in ballottaggio con Tahirovic), mentre in attacco spazio al tandem Dybala-Abraham in attacco.

Intanto lo Special One ha deciso di non parlare alla vigilia del match nella conferenza stampa, nonostante non ci siano state partite infrasettimanali o squalifiche pendenti sul tecnico: è la prima volta che succede.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini