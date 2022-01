Via al mercato, Pinto tra due fuochi. Mou chiede rinforzi, Friedkin autorizza solo prestiti

AS ROMA NEWS – Si parte. Oggi, 3 gennaio, è la data che segna l’inizio ufficiale del mercato invernale di questa stagione 2021-2022.

La Roma va a caccia di almeno due rinforzi, ma il compito di Tiago Pinto si presenta molto difficile, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini). Da una parte c’è Mourinho che chiede giocatori di livello che migliorino la qualità della rosa, dall’altra i Friedkin che hanno autorizzato solo acquisti in prestito.

Per questi motivi sembrano perdere consistenza le piste tracciate nei giorni scorsi: i vari Kamara, Grillitsch e Zakaria piacciono molto ma a gennaio non possono arrivare perché la Roma non dispone delle risorse per sfidare la concorrenza piuttosto agguerrita. E difficilmente si potrà prenderli a parametro zero prima che si accordino altri club.

Al tempo stesso il general manager romanista ha l’obiettivo di piazzare altrove 3-4 esuberi, in un mercato dove di soldi se ne spendono sempre di meno. Riuscire a fare tutto questo entro il 31 gennaio, con le partite che intanto ricominciano e un allenatore che fatica a celare il suo desiderio di rinforzi, sarà davvero complesso.

Sistemare qualche operazione in uscita aiuterebbe a cambiare marcia, ecco perché Pinto sta lavorando molto anche sulle cessioni, con un principio simile a quello deciso per gli acquisti: si accettano prestiti, ma si chiede alle società interessate di impegnarsi all’acquisto definitivo legandolo a delle condizioni «possibili», come accaduto ad esempio con Pau Lopez e Under.

Fonte: Il Tempo