“Via il 13 giugno”. Missione impossibile della Serie A

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Il calcio italiano riprova a partite, ma per “La Repubblica” (M. Pinci) è una missione praticamente impossibile. Con una lettera al ministro Spadafora, inoltrata per conoscenza a tutto il mondo dello sport (e non solo), il presidente dell’Udinese Giampaolo Pozzo ha annunciato: “Se si torna a giocare ci autosospendiamo“.

Una lettera che ha squassato il clima dell’Assemblea dei club di Serie A proprio mentre votavano unanimi la ripresa del campionato. “Ripartiamo il 13 giugno“, la scelta di 15 club. Altri 5 avrebbero preferito il 20. Spadafora non è convinto della possibilità di tornare a giocare e lo ha ribadito ieri alle Camere: “Si tornerà a giocare solo se sarà sicuro“.

A oggi c’è uno scoglio insormontabile: la quarantena obbligatoria della squadra al primo contagiato. “Al primo positivo si ferma tutto“, per la sottosegretaria alla Salute Zampa. Un vincolo imposto dal Comitato tecnico scientifico e tutto italiano: Premier, Liga e Bundes isoleranno i positivi.

Fonte: La Repubblica