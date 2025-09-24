VIDEO – Derby, il meteorologo Thiery si supera a Geo: “Tramonto giallorosso a Palo Laziale”

Filippo Thiery, noto meteorologo e tifoso della Roma, ha trasformato la scorsa puntata di Geo in un omaggio ai colori giallorossi. Dopo i riferimenti al passato, come i tiri di Mancini e le camicie rosse indossate dopo le vittorie contro Lazio e Barcellona, stavolta Thiery ha fatto centro con l’ultimo tramonto dell’estate astronomica, ripreso dalla località di Palo Laziale, piccolo comune del litorale romano.

Ho catturato l’ultimo tramonto dell’estate astronomica a Palo Laziale, nel comune di Ladispoli – ha spiegato il meteorologo –. Ecco come magicamente i colori più sbiaditi del cielo diurno lasciano spazio alle tinte calde”. Un chiaro riferimento al legno colpito da Cataldi nel recente derby, che ha reso la località protagonista di simpatici sfottò tra tifosi.
Thiery ha sottolineato anche il valore di concedersi momenti nella natura, lontano dal caos della città: “Quando a pochi chilometri c’è il brulicare della città, tra cittadini e pellegrini dell’anno giubilare, è importante fermarsi e godere di questi spettacoli naturali”.

