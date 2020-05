VILLAR: “La Roma? All’inizio ero stupefatto. Spinazzola il più scherzoso. Kolarov mi ha trattato subito come un fratellino”

AS ROMA NEWS – Il giovane centrocampista giallorosso Gonzalo Villar ha risposto alle domande poste dai tifosi giallorossi sul canale Twitter del club capitolino. Per il calciatore spagnolo è stata l’occasione per parlare delle sue prime impressioni sulla Roma e sui suoi compagni di squadra. Ecco le sue parole:

Il 20 giugno torna la Serie A, quanto aspetti il momento di tornare in campo?

“Non vedo l’ora. Speravo fosse il 13 la data per giocare, ma dovremo aspettare un pochino di più”.

Eri nervoso prima del match col Cagliari? Ricordi del match?

“Ad essere onesti, non ero nervoso. Ero concentrato sul match e mi sono divertito da quando siamo saliti sul bus per andare allo stadio fino alla fine del match, che è stato pazzesco”.

Il compagno più scherzoso? E quello più serio?

“Il più scherzoso Spinazzola. Il più serio non saprei, siamo una squadra divertente, scherziamo sempre tra noi”.

Nemmeno Kolarov?

“Lui mi ha trattato come un fratellino dal primo giorno”

Le prime impressioni di Roma?

“All’inizio ero stupefatto, poi quando ho realizzato ero solo felice. Quando sono arrivato qui in due giorni ho ricevuto una quantità irreale di supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo”.

Com’è il tuo rapporto con Carles Perez?

“È stato bello ritrovarsi insieme nella nostra prima esperienza all’estero. Noi ci conosciamo perché abbiamo giocato insieme nella nazionale spagnola under 21 perciò è buono per noi che ci siamo ritrovati”.

Hai esordito, ti manca solo il primo gol. Quanto è diverso l’allenamento che facevi all’Elche da quello della Roma?

“Spero che il primo gol arrivi presto. Purtroppo non potrò festeggiarlo davanti ai tifosi. Facciamo cose molto simili e per me è ottimo. Ad entrambi gli allenatori piace giocare la palla e lo stile è simile. Con mister Fonseca imparo ogni giorno”.