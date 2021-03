VILLAR: “Stasera non potevamo sbagliare nulla. Sono un giocatore molto diverso da quando sono arrivato”

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar parla a Sky Sport al termine del match giocato contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara di Europa League appena conclusa all’Olimpico:

Roma aggressiva e concentrata…E’ stata la Roma più bella della stagione?

Sì, era una partita difficile. Se fai errori vai via e vai a casa. Qui non si possono fare come abbiamo fatto col Milan. Abbiamo preparato bene anche guardando i video di come giocano.

Sei migliorato? Quanto è diverso giocare senza Veretout?

Sono un giocatore molto diverso da quando sono arrivato. In stagione ho ricevuto la fiducia di cui avevo bisogno. Sono cresciuto tanto. Non sto ancora al mio massimo livello però. E’ diverso giocare senza Jordan, ma non ho problemi a giocare in questo modo. Mi trovo comodo in entrambi i modi, non è un problema. Oggi lo si è visto.