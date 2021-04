Villar si è perso. La Roma attende la sua ripartenza

NOTIZIE AS ROMA – Quella che stiamo vivendo è una primavera insolita. Fredda, piovosa, ben diversa da quella vissuta un anno fa. Una primavera anomala, piuttosto buia e alla quale Gonzalo Villar non sembra essersi ancora adattato, scrive l’edizione del Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

Non che lo spagnolo soffra di meteoropatia, ma dall’equinozio di marzo le sue prestazioni non sono state più le stesse e adesso il ragazzo sta vivendo un momento di smarrimento fisico.

Sia chiaro, nessun processo a un ventitreenne alla sua prima vera stagione tra i grandi, ma la Roma e i suoi tifosi si sono ormai abituati al talento mostrato per gran parte della stagione e adesso vedono un preoccupante calo di rendimento che non sta aiutando a raggiungere gli obiettivi giallorossi in questo rush finale tra campionato ed Europa League.

Sicuramente palare di involuzione è eccessivo, Villar sta risentendo delle tante partite giocate dall’inizio della stagione senza avere un vero e proprio ricambio nel ruolo.

