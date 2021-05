Xhaka: “Un orgoglio l’interesse della Roma. Mourinho sa come vincere”

AS ROMA NEWS – Granit Xhaka è il profilo che circola con più insistenza in ottica giallorossa per rinforzare il centrocampo da affidare a José Mourinho.

Il centrocampista di proprietà dell’Arsenal ha parlato dal ritiro della Svizzera del possibile trasferimento alla Roma:

“Questo mi rende orgoglioso. Certo che ho letto anche delle voci. Ma ora sono concentrato al 100% sulla nazionale. Questo è più importante dell’Arsenal o delle voci in questo momento. Ho altri due anni di contratto a Londra e all’Arsenal sanno cosa posso dare. Quando sarà il momento o dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò”.

“Sinceramente non ho sentito cosa ha detto Mourinho. Ma questo mi rende orgoglioso. Tutti conoscono Mourinho, sanno cosa ha fatto in carriera. Mourinho sa come vincere titoli“, ha aggiunto.

