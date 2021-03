Zaniolo dice addio all’Europeo: non ce la fa a recuperare in tempo

AS ROMA NEWS – Niente Europeo con la maglia dell’Italia per Nicolò Zaniolo. La notizia arriva questa mattina dalle colonne del Corriere dello Sport (R. Maida). Il talento giallorosso rientrerà in campo con la Roma Primavera a inizio aprile (il 10, contro la Fiorentina) per poi rimettersi a disposizione di Fonseca.

Con la maglia dei grandi Zaniolo dovrebbe giocare a fine aprile, tornando in panchina per la gara contro l’Atalanta in programma il 21. Nicolò spera di poter giocare anche l’Europa League se i giallorossi continueranno il proprio cammino verso la finale. Ma per l’Europeo però è troppo tardi, un obiettivo impossibile.

E’ stato lo stesso calciatore a rendersi conto che, con il Mondiale in programma nel 2022, non gli mancheranno occasioni per giocare un grande torneo in azzurro. Ne parlerà anche a Daniele De Rossi, ieri ufficialmente entrato nel Club Italia e atteso a Trigoria per monitorare i tanti romanisti che piacciono al c.t. Mancini.

Fonte: Corriere dello Sport