Zaniolo chiama, Kean risponde

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma punta forte su Moise Kean. Appoggiandosi a tre alleati che per motivi diversi possono facilitare l’operazione. Uno è il procuratore, Mino Raiola, che ha parecchi interessi a Trigoria (Mkhitaryan, Kluivert, Calafiori) e con Petrachi sta discutendo diverse occasioni.

Lo racconta oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). Il secondo uomo che può agevolare il compito della Roma è Carlo Ancelotti: il suo Everton è fortemente interessato a Under e potrebbe proporre una cifra interessante per il bilancio di Pallotta. Terza figura, non per importanza, è Nicolò Zaniolo, che è uno dei migliori amici di Kean.

I due hanno condiviso la stanza per quasi tutto il percorso delle nazionali giovanili. Neppure la distanza Italia-Inghilterra li ha divisi e il numero 22 giallorosso già a gennaio aveva parlato della Roma a Kean. E lo stesso ha fatto in queste settimane. Raiola dalla sua ha già prospettato alla Roma una possibilità: prendere Kean in prestito con diritto di riscatto, oppure obbligo vincolato a determinati parametri, come la qualificazione alla Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport