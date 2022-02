Zaniolo, l’ammissione di Pinto e il pressing Juve: pronta la carta McKennie per tentare i Friedkin

AS ROMA NEWS – Tutti i giornali oggi in edicola puntano i fari su Nicolò Zaniolo, sul futuro del talento giallorosso dopo le dichiarazioni di Pinto di ieri e sul pressing che la Juventus ha già cominciato ad esercitare sul ragazzo.

“Se posso garantire che Zaniolo giocherà nella Roma nella prossima stagione? Non posso garantirlo io, né nessun altro“, l’ammissione fin troppo sincera del gm nel corso della conferenza stampa di ieri che ha, come era lecito attendersi, scatenato oggi i quotidiani.

Il concetto di Pinto è semplice: in questo momento della stagione non è giusto parlare dei singoli, quello che conta adesso è il collettivo. A fine stagione, anche in base ai risultati ottenuti, si farà un bilancio e si potrà cominciare a parlare dei rinnovi.

In ballo c’è proprio quello di Zaniolo, nonostante il giocatore abbia già un contratto fino al 2024. A Trigoria, scrive Il Messaggero, intendono inserire Nicolò (che attualmente guadagna 2,3 milioni più premi) nel gruppo dei calciatori che viaggiano sui 3-3,5 milioni d’ingaggio (Mkhitaryan, Smalling, a breve Mancini, El Shaarawy, Sergio Oliveira con i benefit).

Il calciatore invece mira ad avvicinarsi ai top della squadra (Abraham e Pellegrini). Per intenderci: una base di 4 milioni ai quali aggiungere facili bonus. Ma dopo i primi colloqui preliminari, è arrivata la sconfitta di Bodo che ha spinto i Friedkin a rimandare ogni discorso a fine stagione.

In mezzo a questo stallo la Juventus ha cominciato a puntare Zaniolo. Sembra quasi scontata l’offerta in estate. Per la Gazzetta dello Sport il valore del cartellino del 22 giallorosso al momento non può superare i 40-50 milioni di euro, ma molto dipenderà anche da come giocherà questa seconda parte di stagione.

Secondo Tuttosport sono già state stabilite (dai bianconeri) le possibili contropartite da inserire nell’affare: Moise Keane, ma soprattutto Weston McKennie. Centrocampista dal gran feeling con il gol, l’ex Schalke sostituirebbe Zaniolo tatticamente, texano come i Friedkin, sarebbe un importante uomo immagine sul mercato statunitense.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Tuttosport / Gazzetta dello Sport

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!