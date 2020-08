Zaniolo, offerti 50 milioni da Inter e Tottenham. La Juve propone 20 milioni e tre giocatori. No della Roma: è incedibile

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non solo il Tottenham di Mourinho, anche Inter e Juventus si sono fatte avanti in questi giorni per provare a strappare Nicolò Zaniolo alla Roma. Ma senza riuscirci.

Oggi il Corriere dello Sport parla di un’offerta di 50 milioni presentata dal club inglese, trovando però un secco “no” da parte di Friedkin: per il nuovo presidente Zaniolo è incedibile.

Oggi l’emittente radiofonica “Radio Radio” rivela che a farsi avanti con la Roma sono state anche Inter e Juventus: i nerazzurri avrebbero offerto 50 milioni di euro per il giovane talento giallorosso, mentre i bianconeri hanno messo 20 milioni e tre giocatori sul piatto della bilancia.

Niente da fare: per la Roma non è sul mercato e resterà ancora a Trigoria. Respinti dunque tutti gli assalti per Zaniolo, grazie anche alla ferma volontà del calciatore di restare in giallorosso.

Fonti: Corriere dello Sport / Radio Radio