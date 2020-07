Zaniolo out dopo il rimprovero di Fonseca: l’infortunio fa rumore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’infortunio è lieve ma il rumore che genera è pesante, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri) che getta più di qualche dubbio sui rapporti tra il giovane talento e il suo allenatore, Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, dopo i rimproveri al termine della gara contro il Verona, si era chiarito con il calciatore. La questine sembrava finita, roba di campo. Fonseca, invece, ha deciso di lavare i panni sporchi in pubblico e in conferenza stampa ha difeso la sua scelta: “Sono molto diretto. Quando una situazione non mi piace, non mi piace. Ma non c’è nessun problema con Zaniolo, con me o con i compagni“. E invece, scrive il Corriere della Sera, non è proprio così.

I suoi atteggiamenti non piacciono a tutti, però è un dato di fatto che il calciatore si è impegnato per recuperare prima possibile dall’infortunio. Zaniolo è senza dubbio il personaggio più mediatico della Roma: basta vedere la collaborazione appena nata con il cantante Fedez, popolarissimo tra i giovani e molto attivo sui social. Il gol al Brescia, una settimana fa, era sembrato la ripartenza e invece da lì sono iniziati i problemi.

Zaniolo vuole restare alla Roma, almeno per la prossima stagione, per essere protagonista in vista dell’Europeo. I rapporti con Fonseca, però, adesso sono da verificare: la Juve resta alla finestra.

Fonte: Corriere della Sera