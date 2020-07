Zaniolo pronto, la visita è ok. Convocazione e compleanno?

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’ultima visita ha dato esito positivo, il ginocchio è guarito. Ieri il tagliando finale è arrivato da Villa Stuart, un altro piccolo presente per i suoi 21 anni, racconta oggi la Gazzetta dello Sport.

Che Zaniolo festeggerà domani e per i quali si è già regalato il ritorno a disposizione di Fonseca. Se poi dovesse arrivare pure la ciliegina sulla torta (la convocazione per l’Udinese) ancora meglio. Ovviamente, sarebbe una chiamata simbolica, per dargli una spinta in più. Fonseca deciderà oggi e magari lo farà pensando anche di lanciare un segnale a qualcuno altro, che invece non sta spingendo come dovrebbe.

Con Zaniolo la Roma in campionato ha collezionato 35 punti in 19 partite (media di 1,84 a gara), senza 9 punti in 9 partite (e media di un punto). Insomma, è evidente come esista una Roma con Zaniolo e una senza.

Fonte: Gazzetta dello Sport