Zaniolo, tampone negativo per lui e la famiglia

AS ROMA NEWS – Tira un sospiro di sollievo Nicolò Zaniolo, che oggi ha effettuato il test per il Covid-19 dopo essere rientrato dalle vacanze in Sardegna.

Stando a quanto riferiscono i media in questi minuti, il giocatore è risultato negativo al tampone fatto nel primo pomeriggio. Negativi anche i suoi familiari.

Il giocatore era un po’ in ansia dopo le notizie dei giorni scorsi: la Sardegna infatti è finita al centro delle cronache per diversi focolai di Coronavirus. Zaniolo però sta bene e potrà allenarsi regolarmente.