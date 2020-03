Zaniolo torna a palleggiare con la…carta igienica. “Un ringraziamento speciale a chi ci sta aiutando” (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo è tornato a palleggiare, anche se per ora solo con la carta igienica.

Il giovane talento giallorosso, reduce da un grave infortunio al ginocchio, sta recuperando in fretta e potrebbe addirittura tornare a disposizione di Fonseca per la conclusione del campionato nel caso in cui si slittasse tutto a giugno.

“Un ringraziamento speciale va a chi in questo momento ci sta aiutando“, ha scritto Zaniolo sotto al video pubblicato su Instagram e che riproponiamo qui sotto.