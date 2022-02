“Zaniolo va educato”. E’ polemica sulle parole della Bertolini a Rai Sport (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Nuovi attacchi a Nicolò Zaniolo arrivano stavolta dai microfoni della Rai nel corso della nota trasmissione “90° minuto“.

“Ultimamente ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l’arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l’atteggiamento di Zaniolo“. Sono le parole pronunciate da Milena Bertolini, ct della Nazionale Femminile.

Parole che hanno scatenato la reazione dei tifosi romanisti che sui social hanno duramente protestato contro l’ennesimo affondo al giocatore giallorosso.

Ma come si permette? https://t.co/vHMDHJDTYK — Alessandro Paglia (@PagliaAle) February 6, 2022

Anche la mamma di Zaniolo, Francesca Costa, questa mattina ha replicato con una storia su Instagram: “Troppo facile puntare il dito… ignorare è la cosa migliore. Ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi e l’amore che dimostrate…questo messaggio è per voi”.

