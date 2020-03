Zappacosta è pronto, verrà rinnovato il prestito col Chelsea

AS ROMA CALCIOMERCATO – Se oggi si giocasse regolarmente, la Roma ritroverebbe un calciatore in più: Davide Zappacosta. Preso la scorsa estate il prestito dal Chelsea per fare il titolare sulla fascia destra in difesa, l’esterno di Sora ha vissuto una stagione sfortunatissima: è sceso in campo per 12 minuti, nella prima di campionato contro il Genoa all’Olimpico.

Poi, l’inizio del calvario: un infortunio muscolare nel riscaldamento del derby in cui sarebbe dovuto partire titolare e dopo la rottura dei crociati del ginocchio destro in allenamento. Adesso, che è pronto a tornare, il campionato è fermo a causa del Coronavirus.

Il suo prestito scadrà il 30 giugno, ma Roma e Chelsea sono già al lavoro per prolungarlo anche per il prossimo anno. Lui, però, vuole farsi trovare pronto anche per il finale di questa stagione, se si dovesse riprendere a giocare a maggio.

(Corriere della Sera, G. Piacentini)