Zazzaroni: “Ho saputo da Allegri che si era incontrato con la Roma, poi Pinto si è messo a cercare altro. Sembra quasi una barzelletta…”

AS ROMA NEWS – L’editoriale apparso questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport ha fatto molto discutere e, nel pomeriggio Ivan Zazzaroni, autore dell’articolo, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport per chiarire il suo pensiero e spiegare le sue informazioni:

“Sarebbe stato un grandissimo colpo portare Allegri alla Roma, ho saputo da Max che si erano visti il 3 di ottobre a Udine. Non essendoci ancora Pinto, credo che l’incontro lo abbia organizzato Fienga. Doveva essere un incontro propedeutico ad una serie di altri, credo che Allegri fosse interessato perché a lui piace molto la squadra. Pinto si è messo a cercare Nagelsmann, Rose, Amorim, Sergio Coinceiçao: sono rimasto basito onestamente. Sembra quasi una barzelletta quello che sta facendo la Roma“.

“Questa squadra rischia di arrivare 7a e il ‘Corriere dello Sport’, che è il giornale di Roma, della Roma e della Lazio, è preoccupato da questo. Pietra tombale sulla vicenda Allegri? Di tombale nel calcio non c’è nulla, che sia molto complicato non c’è dubbio. Poi dipende dalle idee che avranno in testa i Friedkin, mi sembra paradossale questa situazione.

Non c’è una cosa che non sia vera in quello che ho scritto, compresa la storia di Mirante. C’è una base di giocatori italiani che sta tenendo in piedi la Roma, se viene fatta una promessa a un giocatore dalla dirigenza e questa viene disattesa, lo spogliatoio si ribella, perché pensa ‘lo potrebbero fare pure a me’, questo è inevitabile”.

Fonte: Rete Sport