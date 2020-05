Zeman: “Il calcio dovrebbe ripartire solo con la gente allo stadio. Il mio capolavoro è stato a Pescara. Sigarette? Sono tre mesi che non fumo”

AS ROMA NOTIZIE – L’ex allenatore giallorosso Zdeněk Zeman, che ha seduto per due volte sulla panchina della Roma, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni al quotidiano:

Quindi è favorevole a una ripartenza del campionato?

“No. Per me si dovrebbe ripartire solo quando tutto diventa chiaro, e oggi non lo è. Tutti aspettano le scelte del governo sul calcio. Ma non è il governo a decidere, è il virus. E se non se ne va, per me non ha senso ricominciare”.

Ripartenza: si guarda quasi più ai conti da far tornare che all’aspetto sportivo.

“Da tempo conta più il business di tutto il resto. Ma se si deve giocare senza pubblico, per me il calcio non ha senso”.

Beh, potrebbe essere senza pubblico anche a settembre.

“E allora non ha senso neanche a settembre”.

Parliamo delle difficoltà di rifare la preparazione.

“Quello è l’ultimo dei problemi: le squadre non la fanno più neanche in estate, si allenano 5 giorni e poi cominciano i tornei in giro per il mondo. Per me il campionato se si riparte è falsato: hanno approvato pure i cinque cambi, ma le regole non si cambiano in corsa”.

Aveva fatto una scorta di sigarette per la quarantena?

“Sono tre mesi che praticamente non fumo più. Sono sceso da tre pacchetti a 5-6 sigarette al giorno. E non perché ne avevo poche, ho scelto io. Non è stata poi così dura”.

È stato il Foggia il suo capolavoro calcistico?

“Il capolavoro io voglio ancora farlo. Il primo Foggia in A giocava un grande calcio, il secondo con nove undicesimi nuovi e quasi tutti provenienti dalla serie C, realizzò un’impresa restando in A. Sono affezionato a tutte le mie avventure a partire dai settori giovanili, dal Licata fino a Lazio, Roma, Lecce… Ma forse il capolavoro è stata la promozione col Pescara”.

Un suo rimpianto?

“Che ora sto fermo, vorrei ancora allenare”.

Fonte: Gazzetta dello Sport