98 anni d’amore: Roma in festa, la Curva Sud accende la notte giallorossa

Piazza Navona si è tinta di giallorosso per celebrare i 98 anni dalla nascita dell’AS Roma. Come da tradizione, migliaia di tifosi si sono ritrovati nel cuore della Capitale allo scoccare della mezzanotte tra il 21 e il 22 luglio, dando vita a una vera e propria festa popolare tra cori, fumogeni, bandiere e fuochi d’artificio.

A guidare la carica, come sempre, la Curva Sud, che ha infiammato la piazza con il suo tifo appassionato. I sostenitori romanisti hanno intonato i cori più amati, acceso fumogeni e dato vita a un’esplosione di colori che ha coinvolto anche tanti passanti e turisti. Non sono mancati i classici fuochi d’artificio, saliti in cielo tra gli applausi della folla.

22 Luglio.

Una data nel cuore di generazioni di Romanisti.

Il nostro speciale giorno di festa.#ASRoma pic.twitter.com/oUwcdjsWGH — AS Roma (@OfficialASRoma) July 21, 2025

Tra i presenti, anche un volto amato della storia recente della Roma: Vincent Candela. L’ex terzino francese, protagonista dello scudetto del 2001, si è unito ai festeggiamenti con grande entusiasmo, abbracciato dall’affetto dei tifosi che non hanno mai smesso di considerarlo uno di loro. “Quando ho visto il mio popolo per le vie di Roma, il richiamo è stato più forte di me“, ha detto l’ex terzino giallorosso.

Un compleanno speciale, a due anni dal centenario. Un evento che, anno dopo anno, conferma il legame unico tra la Roma e la sua gente: viscerale, rumoroso, eterno.

Giallorossi.net – A. Fiorini