El Aynaoui-Koné, Gasperini alza il muro

Con l’arrivo di Neil El Aynaoui, la Roma consegna a Gian Piero Gasperini una coppia di centrocampisti titolari di altissimo livello, completando un reparto che promette equilibrio, intensità e qualità in entrambe le fasi.

Il franco-marocchino, scrive oggi il Corriere della Sera, è il rinforzo ideale accanto a Manu Koné, per quella che si preannuncia come una delle mediane più interessanti della Serie A. El Aynaoui ha il passo giusto per interpretare il ruolo di mezzala moderna: tanta corsa, ottimi tempi d’inserimento, capacità di incidere nell’ultimo terzo di campo e un fiuto del gol non comune per un centrocampista.

I numeri parlano per lui: nell’ultima stagione, nonostante un vecchio infortunio che lo ha fatto partire in ritardo rispetto ai compagni di squadra, ha comunque messo insieme 1.722 minuti, 8 gol (di cui 3 su rigore, 2 di testa e 3 su azione con il destro) e un assist. Una partecipazione al gol ogni 191 minuti, un dato che testimonia quanto sia propositivo negli ultimi venti metri.

Se Koné sarà utilizzato, come in Nazionale, da mediano davanti alla difesa, allora sarà il numero 8 a proiettarsi negli spazi, a guidare le transizioni e a sostenere l’azione offensiva. Una dinamica complementare che potrebbe diventare la chiave dell’equilibrio tattico nella Roma di Gasperini.

Fonte: Corriere della Sera